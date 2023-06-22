14-летний мальчик утонул в Неве на проспекте Обуховской обороны

На месте происшествия работают спасатели.
Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
На берегу Невы на проспекте Обуховской обороны 22 июня работают спасатели. Все дело в том, что около 12 часов дня в реке утонул ребенок. Трагедия случилась неподалеку от жилых домов. По предварительной информации, мальчику было 14 лет.
- Мальчик жил в Петербурге, но приехал в город с семьей из Узбекистана. Его одежду нашли на берегу, но документов там не было, - рассказал источник spb.kp.ru.
На месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов и МЧС.
Ранее спасатели предупреждали петербуржцев об опасной ситуации на воде и просили родителей не оставлять своих детей без присмотра на пляжах. Этот ребенок, вероятно, тоже остался один, решил искупаться в жаркую погоду и не смог самостоятельно выбраться из воды.
Напомним, несколько дней назад в пруду в Петергофе утонули две девочки. Они пришли к водоему с бабушкой, но та не уследила за внучками.