14-летний мальчик утонул в Неве на проспекте Обуховской обороны

На месте происшествия работают спасатели. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

На берегу Невы на проспекте Обуховской обороны 22 июня работают спасатели. Все дело в том, что около 12 часов дня в реке утонул ребенок. Трагедия случилась неподалеку от жилых домов. По предварительной информации, мальчику было 14 лет.

- Мальчик жил в Петербурге, но приехал в город с семьей из Узбекистана. Его одежду нашли на берегу, но документов там не было, - рассказал источник spb.kp.ru.

На месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов и МЧС.

Ранее спасатели предупреждали петербуржцев об опасной ситуации на воде и просили родителей не оставлять своих детей без присмотра на пляжах. Этот ребенок, вероятно, тоже остался один, решил искупаться в жаркую погоду и не смог самостоятельно выбраться из воды.

Напомним, несколько дней назад в пруду в Петергофе утонули две девочки. Они пришли к водоему с бабушкой, но та не уследила за внучками.