СК проводит проверку из-за утонувшего 15-летнего мальчика в Ленобласти. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Следственный комитет Ленобласти организовал проверку после смерти 15-летнего мальчика, который утонул в реке Тихвинка. Происшествие случилось вечером 26 июня. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Ленобласти.

- Несовершеннолетний в компании друзей купался в реке Тихвинка. Во время купания прыгнул в воду и утонул. Через некоторое время тело было обнаружено и извлечено из воды сотрудниками поисково-спасательной службы МЧС России, - говорится в сообщении регионального ведомства.

Спасателей вызвала 14-летняя девочка, которая находилась около водоема вместе с отчаянным парнем. Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства случившегося. После этого будет принято процессуальное решение.

Напомним, тело мальчика обнаружили в километре от места происшествия через несколько часов после трагедии.