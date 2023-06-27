Огромный фонтан забил посреди улицы в Петербурге

Улицу в Петербурге залило водой из-за прорыва трубы. Фото: t.me/Megapolisonline

В Петербурге у хлебзавода в Центральном районе забил фонтан. Мощный поток воды поднимался высоко вверх, а затем падал на дорогу. Все произошло утром 27 июня по адресу улица Херсонская, 22. Как рассказали spb.kp.ru в АО «Теплосеть Санкт-Петербурга», аварийно-ремонтные службы уже находятся на месте и работают над устранением аварии. Температура воды не превышает 40 градусов.

Специалисты теплосети ранее предупреждали, что в этот день будут проводиться испытания сети на плотность и прочность. В ходе этих мероприятий и обнаружилось нарушение.

- На данный момент испытания продолжаются. По их окончании будут организованы ремонтные работы по указанному адресу с восстановлением благоустройства, - рассказали в теплосети.

Отмечается, что испытания необходимы для подготовки сетей к новому отопительному сезону. При проверках выявляют неблагоприятные зоны, которые потом входят в программу капитального ремонта.