Три человека пострадали в пожаре на Авангардной улице в Петербурге. Фото: Предоставлено КП-Петербург

Около шести часов вечера, 27 июня, на пульт МЧС поступило сообщение о мощном пожаре в Красносельском районе. Там, на улице Авангардной, загорелось общежитие. В возгорании пострадали три человека. Сейчас их доставили в одну из больниц города на Неве и передали медикам. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС Петербурга.

– Загорелась квартира. Огонь занял площадь в 20 квадратных метров, – уточнили в пресс-службе ведомства.

Немногим меньше, чем через час стухли последние огненные языки. К семи часам вечера усилиями 15 спасателей и трех пожарных машин в общежитие вернулось спокойствие и благодать. А состояние пострадавших сейчас оценивают врачи Петербурга.

Ранее свидетельница бущующего пламени рассказала корреспонденту spb.kp.ru, что испуганные мощным пожаром жильцы не могут самостоятельно выйти из квартиры.