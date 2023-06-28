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НовостиОбщество27 июня 2023 21:49

Смольный заключит несколько миллиардных офсетных контрактов на светодиоды и медизделия

Ранее был заключен контракте с фармкомпанией на выпуск 31 лекартства
Элеонора КУРЮМОВА
Смольный заключит несколько миллиардных офсетных контрактов на светодиоды и медизделия.

Смольный заключит несколько миллиардных офсетных контрактов на светодиоды и медизделия.

Фото: Артем КИЛЬКИН

На заседании правительства Петербурга подвели итоги развития промышленности города за 2022 год и обсудили грядущие планы. В Смольном планируют подписать несколько крупных офсетных контрактов по светодиодным светильникам, медицинским изделиям, стентам и декантерным центрифугам. Об этом в своем телеграм-канале сообщил Кирилл Соловейчик, глава комитета по промышленной политике, инновациям и торговле.

– Предприятия города оперативно перестроились под новые реалии и направления. Они быстро заняли освободившиеся от ухода иностранных производителей ниши, – отметил чиновник.

Напомним, что первый в истории города офсетный контракт подписали в конце января 2023 года. Его заключили комитет по здравоохранению и компания АО «Р-Фарм». По договору, предприятие будет поставлять 31 лекарственное средство. Ранее 20 из них не производились на территории России вообще. Основная часть лекарств предназначена для лечения онкологических заболеваний.