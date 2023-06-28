Выпускница пронесла на ЕГЭ справочные материалы и отделалась устным замечанием в Петербурге. Фото: Олег ЗОЛОТО

Школьницу привлекли к административной ответственности из-за нарушения на экзамене по русскому языку. Девочка взяла с собой на ЕГЭ справочные материалы. А когда все закончилось, она встала со своего места, из ее кармана выпали листочки. Это произошло 29 мая в школе №325.

- Выпускница пришла в суд, вину признала, раскаялась, пояснила, что справочным материалом на экзамене не пользовалась, взяла его с собой поскольку сильно волновалась, что забудет, как писать сочинение, - говорится в сообщении Объединенной пресс-службы судов Петербурга.

Решение о правонарушении принимал мировой судья. Он признал ситуацию малозначительной и прекратил производство по делу. Девочка отделалась лишь устным замечанием.

Напомним, ранее суд оштрафовал школьника, который хотел переписать на свой листок задания из экзамена по истории. Он выплатит три тысячи рублей.