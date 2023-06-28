Подземный гейзер затопил переулок в Петербурге

В центре Петербурга из земли забил гейзер. Фото: t.me/spb_dtp78

Посреди Фуражного переулка в Петербурге 28 июня образовался гейзер. Причиной его возникновения стал прорыв трубы. Как рассказали spb.kp.ru в АО «Теплосеть Санкт-Петербурга», аварийно-ремонтные службы уже работают на месте, меры безопасности обеспечены.

- 28 июня АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» испытывает сети на плотность и прочность в Центральном районе. Температура теплоносителя не превышает 40 градусов. В ходе диагностики специалистами было обнаружено технологическое нарушение по адресу: Фуражный переулок, дом 3, - рассказали в теплосети.

В зоне повреждения сети оказался автомобиль. Но видимых повреждений на нем не нашли. Стоящее рядом предприятие застраховано, нанесенный ущерб возместят.

Сейчас испытания продолжаются. По их завершению на месте прорыва проведут ремонтные работы с восстановлением благоустройства.