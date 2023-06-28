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НовостиОбщество28 июня 2023 12:58

Заксобрание Петербурга одобрило приватизацию ГУП ТЭК

Пока законопроект приняли только в первом чтении
Ангелина ВАЙГЕЛЬ
Депутаты Петербурга одобрили перенос приватизации ГУП ТЭК.

Депутаты Петербурга одобрили перенос приватизации ГУП ТЭК.

Фото: Олег ЗОЛОТО

Депутаты Законодательного собрания Петербурга одобрили перенос сроков приватизации ГУП «Топливно-энергетический комплекс Санкт-Петербурга». Акционирование планировали провести в 2022 году, а законопроект предлагает это сделать в 2024-м. Инициативу губернатора Александра Беглова поддержали в первом чтении на заседании 28 июня.

Представитель губернатора в парламенте Константин Сухенко заявил, что данное решение обусловлено санкционным давлением и увеличившимися ценами на стройматериалы.

- При таких обстоятельствах преждевременный запуск реорганизации предприятия мог бы негативно сказаться на отношениях с потребителями, - отметил он.

Однако не все парламентарии поддержали инициативу. Некоторые выступили против изменения статуса ТЭКа и отметили, что этот вопрос следует отложить до 2030 года.

Как указано в пояснительной записке, государственное унитарное предприятие преобразуют в акционерное общество. В результате приватизации 100% акций перейдет Петербургу, а «приватизация акций акционерного общества не планируется».