Еще 15 остановок в Петербурге оснастят «умными» информационными пилонами

15 остановок в Петербурге к концу года оснастят «умными» пилонами. Фото: Арина МИФТАХУТДИНОВА

На остановках общественного транспорта в Петербурге можно встретить «умные» информационные пилоны. С помощью таких устройств пассажиры узнают, сколько времени осталось до прибытия автобуса или трамвая. Сейчас их в городе 17, но скоро станет больше. До конца 2023 года 21 устройство установят на 15 остановках. Об этом сообщает комитет по транспорту Петербурга.

- «Умные» пилоны имеют автономное питание от электрических сетей и оснащены встроенным светодиодным электронным табло и/или LED-подсветкой. Пилоны в автоматическом режиме обмениваются данными через интернет с Порталом общественного транспорта Санкт Петербурга, - объяснили принцип действия информационных табло в комитете.

В пресс-службе напомнили, что порча любых информационных конструкций, в том числе и «умных» пилонов, наносит ущерб городскому бюджету. Кроме того, вандалам за это грозит административная или даже уголовная ответственность.