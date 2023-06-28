Смольный выделит субсидии религиозным организациям на реставрацию и ремонт памятников

Смольный выделит средства для религиозных организаций на реставрацию и ремонт памятников. Фото: Олег ЗОЛОТО

Власти Петербурга помогут религиозным организациям с сохранением объектов культурного наследия. Смольный предоставит учреждениям субсидии на реставрацию и ремонт памятников. Об этом сообщили в пресс-службе губернатора города на Неве.

– Глава Северной столицы Александр Беглов подписал постановление правительства о порядке выдачи в 2023 году финансовой поддержки духовных организаций на конкурсной основе, – рассказали в пресс-службе региональной администрации.

Субсидии предоставят для возмещения затрат, возникших в текущем году из-за проведения работ по сохранению культурных объектов, находящихся в собственности получателей.

Средства также возможно будет направить на консервацию зданий, приспособления их для современного использования, технический и авторский надзор за проведением ремонта.

Ранее spb.kp.ru писала, что более 74,9 миллиона рублей субсидий выделят на поддержку сельского хозяйства в Петербурге.