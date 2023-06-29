17-летний подросток выстрелил в прохожего, забирая закладку в Петербурге

Двое подростков с газовым пистолетом напали на прохожих в Петербурге. Фото: Олег ЗОЛОТО

В Петербурге у дома 28 на улице Тамбасова днем 28 июня 17-летний подросток забирал закладку наркотиков. В это время мимо проходил 45-летний мужчина. Школьнику не понравилось, что его заметили, и направил на очевидца пистолет. Последний позвонил в полицию. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Когда на место прибыли правоохранители, выяснилось, что подросток действовал не один, а вместе с 16-летним другом. Пока полицейские ехали, школьники успели напасть на мужчину и его 16-летнего сына.

- Двое молодых людей, применив газовый пистолет, пытались отобрать у мужчины с сыном три тысячи долларов. Кроме того, в процессе драки заявитель обнаружил, что у него пропал телефон «Хонор Х8», - передает пресс-служба полиции.

Полицейские возбудили уголовное дело о разбое. 17-летнего подростка задержали, а его друга пока ищут.