Загородные дома под Петербургом предлагали обменять на щенков или баню

Загородную недвижимость под Петербургом предлагали обменять на щенков. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Популярность трейд-ин на рынке загородной недвижимости под Петербургом растет. Чаще люди на обмен предлагают жилые загородные (35% от всех сделок) и городские (25%) дома и квартиры, земельные участки (15%) и коммерческие объекты как в городе (10%), так и за его пределами (5%). Но в сделках можно встретить и довольно необычные объекты – щенков, баню и автомобили. Об этом сообщает группа компаний Puzzle Realty.

- В этом году в зачет сделок по приобретению загородных домовладений предлагали включить: щенков мальтийской болонки, баню в Рощино, универсам во Всеволожске, один гектар земли с переуступкой права аренды на озере Глазок в Выборгском районе Ленобласти и автомобили премиальных брендов, - говорится в сообщении.

Отмечается, что если человек предлагает городскую или загородную недвижимость, то по трейд-ин за загородный дом ему придется доплатить до 50% от общей суммы договора. А если в зачет сделки идет автомобиль, то до 70%. Что касается необычных объектов, то сумма доплаты по ним не уточняется.