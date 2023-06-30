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НовостиОбщество30 июня 2023 8:25

Загородные дома под Петербургом предлагали обменять на щенков или баню

Специалисты рассказали, какие необычные объекты предлагали обменять на недвижимость под Петербургом
Ангелина ВАЙГЕЛЬ
Загородную недвижимость под Петербургом предлагали обменять на щенков.

Загородную недвижимость под Петербургом предлагали обменять на щенков.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Популярность трейд-ин на рынке загородной недвижимости под Петербургом растет. Чаще люди на обмен предлагают жилые загородные (35% от всех сделок) и городские (25%) дома и квартиры, земельные участки (15%) и коммерческие объекты как в городе (10%), так и за его пределами (5%). Но в сделках можно встретить и довольно необычные объекты – щенков, баню и автомобили. Об этом сообщает группа компаний Puzzle Realty.

- В этом году в зачет сделок по приобретению загородных домовладений предлагали включить: щенков мальтийской болонки, баню в Рощино, универсам во Всеволожске, один гектар земли с переуступкой права аренды на озере Глазок в Выборгском районе Ленобласти и автомобили премиальных брендов, - говорится в сообщении.

Отмечается, что если человек предлагает городскую или загородную недвижимость, то по трейд-ин за загородный дом ему придется доплатить до 50% от общей суммы договора. А если в зачет сделки идет автомобиль, то до 70%. Что касается необычных объектов, то сумма доплаты по ним не уточняется.