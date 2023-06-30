Движение троллейбусов в Петербурге восстановили после ухода воды

Движение троллейбусов на улице Руставели восстановили в Петербурге Фото: Олег ЗОЛОТО

Погода в Петербурге 30 июня преподнесла сюрприз в виде потопа на улице Руставели. Из-за этого троллейбусы № 8, 16, 18, 38 стали ходить по другим улицам. Но спустя три часа дождевые реки ушли в канализацию и уже к 16:30 транспорт вновь перешел на привычный маршрут. Об этом сообщает «Организатор перевозок».

Как отметили в Водоканале Петербурга, в Северной столице прошел сверхрасчетный дождь. При таком количестве осадков канализация не может сразу принять весь объем. Именно поэтому на улицах может скапливаться вода. Но после окончания дождей, все полностью уходит в систему водоотведения в течение нескольких часов.

- На улицу Руставели были направлены бригады Водоканала, чтобы обеспечить оперативный отвод воды при помощи специализированной техники

Дождевые реки полностью ушли в канализацию к 16:00.