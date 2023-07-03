Спасатели помогли застрявшему на реке в Ленобласти рыбаку вернуться домой

Спасатели спасли рыбака в Приозерске. Фото: Аварийно-спасательная служба Ленобласти

Накануне, 2 июля, в Приозерске мужчина отправился на рыбалку на реку Вуокса. Однако он долго не возвращался домой и его потеряли близкие. Они не смогли дозвониться до рыбака и поэтому решили обратиться в экстренные службы. К счастью, спасатели смогли найти и вернуть его домой. Об этом рассказали в аварийно-спасательной службе Ленобласти.

Оказалось, что мужчина ловил рыбу на лодке. В какой-то момент у нее сломался мотор. Позвать на помощь рыбак не мог, так как у него разрядился телефон. Возможно, все бы могло закончиться трагично, если бы родные не забили тревогу.

- Спасателям поисково-спасательного отряда города Приозерск поступила заявка о том, что мужчина ушел на рыбалку на лодке по реке Вуокса в район острова Медвежий и не вернулся. Проведя поисковые работы, они обнаружили пострадавшего, доставили в Приозерск и передали родственникам, - говорится в сообщении.