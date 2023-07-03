17-летняя девушка отравилась препаратами и кричала в кустах в Петербурге. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Сотрудники полиции в Петербурге проводят проверку после отравления 17-летней девушки препаратами. Ее обнаружили около часу ночи на улице Есенина напротив АЗС 2 июля. Девушка лежала в кустах и громко кричала. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

- Прибывшими на место происшествия сотрудниками полиции была обнаружена 17-летняя девушка, которую в тяжелом состоянии госпитализировали в медицинское учреждение с отравлением антипсихотическими и нейролептическими препаратами, - говорится в сообщении регионального ведомства.

Все обстоятельства и причины случившегося предстоит выяснить сотрудникам правоохранительных органов.

Напомним, накануне 13-летний мальчик утонул в Танковом карьере в Ленобласти. Прокуратура и Следственный комитет проводят проверку.