Проект реконструкции Александровского дворца в Пушкине скорректируют на 780 млн рублей

Проект реконструкции Александровского дворца изменят на 780 миллионов рублей. Фото: Олег ЗОЛОТО

Начальная цена закупки на корректировку проектной и рабочей документации по реконструкции Александровского дворца составляла 7,2 млн рублей. Окончательная сумма еще не известна. Но для завершения всех работ Смольный готов выделить 780 млн рублей. Кроме того, еще 730 млн рублей указаны как «средства учреждения». Об этом сообщает «Деловой Петербург».

Работы будет выполнять ООО «Проектно-строительное бюро «Жилстрой». Данная организация единственная подала заявку на конкурс. Среди причин корректировки указывается отсутствие поставок импортного оборудования в Россию, среди которых лифты Otis, системы пожаротушения LPG, серверы Cisco и различные осветительные устройства. Все это нужно заменить на оборудование отечественного производства.

- Это фактически не корректировка, а приведение сметной стоимости к реальным ценам. Это результат многолетнего авторского надзора, и его нужно, скажем так, как–то легализовать, - пояснил Никита Явейн, руководитель ООО «Архитектурное бюро «Студия 44», которая разрабатывала проект реконструкции.