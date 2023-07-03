Больше 200 тысяч пачек нелегальных сигарет нашли на складе в Петербурге

На складе в Петербурге нашли больше 200 тысяч пачек нелегальных сигарет. Фото: Северо-Западное таможенное управление

Склад на территории рынка во Фрунзенском районе Петербурга оказался забит нелегальными сигаретами. Стеллажи с заграничной табачной продукцией обнаружили сотрудники Петербургской таможни и ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти. На полках лежали пачки марок Winston, Kent, Marlboro, L&M, Camel, Rothmans, Dove, NZ, Queen, Manchester, Cavallo, Mond, Oscar и других. Об этом рассказали в пресс-службе Северо-Западного таможенного управления.

- В результате проверочного мероприятия выявлена крупная партия табачной продукции иностранного производства, на которой отсутствовали акцизные марки и средства идентификации. Общее количество найденных немаркированных табачных изделий составило 226,6 тысячи пачек.

У владельцев складов не оказалось документов, которые бы подтверждали легальность ввоза и оборота сигарет. Сотрудники ведомств изъяли табачные изделия и направили их на экспертизу. Также сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.