Особый противопожарный режим в Петербурге продлили до 1 августа. Фото: t.me/infoeco_spb

С начала лета в Петербурге и Ленинградской области действует особый противопожарный режим. По новым правилам среди зеленых насаждений, городских лесов и особо охраняемых природных территорий запрещено любое разведение огня. Накануне ограничения в Северной столице продлили до 1 августа. Об этом сообщили в пресс-службе местного комитета по природопользованию.

– Государственные инспекторы регулярно проводят рейды по пресечению нарушений режима, – рассказали в пресс-службе ведомства.

К слову, пойманным нарушителям грозит весомый штраф: от 40 до 50 тысяч рублей. Кстати, все желающие могут свободно ознакомиться с границами заповедных территорий. Их координаты уже опубликовали на на сайте ГКУ «Дирекция ООПТ Санкт Петербурга».

Ранее spb.kp.ru писала, что особый противопожарный режим ввели в Петербурге с 14 июня

Предполагалось, что он будет действовать до конца месяца.