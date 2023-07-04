Острый дефицит медиков наблюдается в Петербурге

В Петербурге наблюдается острая нехватка медперсонала. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Петербурге наблюдается острая нехватка медицинских работников. За последнее время работодатели разместили почти четыре тысячи вакансий в сфере медицины и фармацевтики. Но на одну вакансию приходится лишь три резюме. Это очень низкий показатель. Об говорят аналитики HeadHunter.

- Медики и младший медперсонал входят в топ самых востребованных работников Петербурга и занимают 11 место по востребованности у местных работодателей, - отмечается в исследовании.

При этом только у одной профессии из медицинской сферы высокий уровень конкуренции – у психологов. В Северной столице на одно рабочее место приходится больше 30 специалистов.

Дефицит кадров влияет на зарплатную политику медицинских организаций. За прошедший год на этом фоне компании, ищущие медперсонал, повысили предлагаемый доход с 57,4 тысячи рублей до 63,8 тысячи рублей. При этом почти треть опрошенных работодателей собираются повысить зарплату в 2023 году еще на 7%.