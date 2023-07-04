Спасатели достали пенсионера из реки Мга в Ленобласти. Фото: t.me/acclenobl

Во второй половине дня, 4 июля, на реке Мга случилось происшествие. Так, жители поселка Дачное Кировского района сообщили, что в водоеме плавает пенсионер. Пожилой мужчина, как оказалось, не смог самостоятельно выбраться из течения. Об этом сообщили сотрудники аварийно-спасательной службы Ленинградской области.

– На место происшествия оперативно прибыли специалисты поисково-спасательного отряда города Шлиссельбург, – рассказали в региональной организации.

В пресс-службе подчеркнули, что спасатели оказали всю необходимую помощь пострадавшему и доставили его на берег. Кроме того, они вызвали сотрудников скорой помощи и после передали пенсионера прибывшим фельдшерам.

Ранее spb.kp.ru писала, что спасатели помогли застрявшему на реке в Ленобласти рыбаку вернуться домой. Оказалось, у мужчины сломался мотор на лодке и разрядился телефон.