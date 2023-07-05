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НовостиОбщество5 июля 2023 6:02

Дворцовый мост в Петербурге разведут под тематический плейлист ко Дню любви, семьи и верности

Специально отобранные к празднику композиции можно будет услышать две ночи подряд
Ангелина ВАЙГЕЛЬ
Дворцовый мост две ночи подряд разведут под вальсы русских композиторов.

Дворцовый мост две ночи подряд разведут под вальсы русских композиторов.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Петербурге две ночи подряд, с 7 на 8 июля и с 8 на 9 июля, Дворцовый мост разведут под тематический плейлист, подготовленный ко Дню любви, семьи и верности. Над Невой можно будет услышать вальсы русских композиторов и мелодии из фильмов. Об этом пишет «Петербургский дневник», который выступает организатором шоу «Поющие мосты».

- В трек-листе представлены: вальс из балета «Спящая красавица» и «Вальс цветов» Петра Чайковского, музыка Георгия Свиридова к драме Александра Пушкина «Метель», «Вальс-шутка» и лирический вальс из балета «Светлый ручей» Дмитрия Шостаковича, «Вальс-фантазия» Михаила Глинки и произведения Андрея Петрова из кинофильмов «Берегись автомобиля» и «Жестокий романс», - рассказал главный редактор издания Кирилл Смирнов.

На протяжении сезона гостей и жителей Северной столицы порадуют и другими разводками моста под тематические плейлисты. Например, особую музыкальную программу подготовили ко Дню ВМФ.