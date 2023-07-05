Дворцовый мост в Петербурге разведут под тематический плейлист ко Дню любви, семьи и верности

Дворцовый мост две ночи подряд разведут под вальсы русских композиторов. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Петербурге две ночи подряд, с 7 на 8 июля и с 8 на 9 июля, Дворцовый мост разведут под тематический плейлист, подготовленный ко Дню любви, семьи и верности. Над Невой можно будет услышать вальсы русских композиторов и мелодии из фильмов. Об этом пишет «Петербургский дневник», который выступает организатором шоу «Поющие мосты».

- В трек-листе представлены: вальс из балета «Спящая красавица» и «Вальс цветов» Петра Чайковского, музыка Георгия Свиридова к драме Александра Пушкина «Метель», «Вальс-шутка» и лирический вальс из балета «Светлый ручей» Дмитрия Шостаковича, «Вальс-фантазия» Михаила Глинки и произведения Андрея Петрова из кинофильмов «Берегись автомобиля» и «Жестокий романс», - рассказал главный редактор издания Кирилл Смирнов.

На протяжении сезона гостей и жителей Северной столицы порадуют и другими разводками моста под тематические плейлисты. Например, особую музыкальную программу подготовили ко Дню ВМФ.