Неизвестный угрожал взорвать крейсер «Аврора» в Петербурге

Неизвестный угрожал взорвать крейсер «Аврора», если ему не заплатят 1 млн рублей. Фото: Олег ЗОЛОТО

Неизвестный вечером 4 июля позвонил в полицию и потребовал заплатить ему 1 млн рублей. В противном случае он пообещал взорвать крейсер «Аврора» в Петербурге. Примечательно, что звонок поступил не петербургским правоохранителям, а в московский отдел. Однако его угрозы оказались пустышкой, корабль не был заминирован. Об этом пишет АН «Оперативное прикрытие».

- При осмотре исторического корабля в Петербурге и прилегающей к нему территории, взрывчатых веществ и взрывных устройств не обнаружили. Эвакуация не проводилась. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела, - сообщает издание.

По данным источника, «подрывник» требовал перевести деньги на номер телефона, который принадлежит 48-летней москвичке. Пока не ясно, замешана ли эта женщина в случившемся или нет. Выяснить это предстоит правоохранителям.