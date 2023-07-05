Густой черный дым от горящих покрышек заволок небо во Фрунзенском районе Петербурга

Густой черный дым от пожара затянул небо над Петербургом. Фото: t.me/Megapolisonline

Днем 5 июля во Фрунзенском районе Петербурга произошел пожар на площади 1 тысячи квадратных метров. По данным МЧС, горят покрышки на территории предприятия по адресу улица Салова, 27. Пока информация о пострадавших не поступала.

- В 13:56 пожару присвоен повышенный номер №2. К ликвидации пожара привлекалось от МЧС: девять единиц техники и 41 человек личного состава, - уточнили в ведомстве.

Горожане в социальных сетях делятся кадрами пожара. На фотографиях видно, что в небо поднимается густой черный дым. Его видно уже не только во Фрунзенском районе, но и других частях Северной столицы. Между тем, по данным с «Яндекс. Спутник», на предприятии действительно есть чему гореть. На его территории находятся тысячи автомобильных шин.

Так выглядела территория предприятия до пожара. Фото: Яндекс. Спутник

На место уже выехали специалисты Роспотребнадзора и «Центра гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области». Они взяли пробы воздуха на содержание загрязняющих веществ.