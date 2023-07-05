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НовостиПроисшествия5 июля 2023 11:40

Густой черный дым от горящих покрышек заволок небо во Фрунзенском районе Петербурга

Дым можно увидеть из разных частей Северной столицы
Ангелина ВАЙГЕЛЬ
Густой черный дым от пожара затянул небо над Петербургом. Фото: t.me/Megapolisonline

Густой черный дым от пожара затянул небо над Петербургом. Фото: t.me/Megapolisonline

Днем 5 июля во Фрунзенском районе Петербурга произошел пожар на площади 1 тысячи квадратных метров. По данным МЧС, горят покрышки на территории предприятия по адресу улица Салова, 27. Пока информация о пострадавших не поступала.

- В 13:56 пожару присвоен повышенный номер №2. К ликвидации пожара привлекалось от МЧС: девять единиц техники и 41 человек личного состава, - уточнили в ведомстве.

Горожане в социальных сетях делятся кадрами пожара. На фотографиях видно, что в небо поднимается густой черный дым. Его видно уже не только во Фрунзенском районе, но и других частях Северной столицы. Между тем, по данным с «Яндекс. Спутник», на предприятии действительно есть чему гореть. На его территории находятся тысячи автомобильных шин.

Так выглядела территория предприятия до пожара. Фото: Яндекс. Спутник

Так выглядела территория предприятия до пожара. Фото: Яндекс. Спутник

На место уже выехали специалисты Роспотребнадзора и «Центра гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области». Они взяли пробы воздуха на содержание загрязняющих веществ.