Современный комплекс по переработке отходов появится в Выборгском районе Ленобласти

Мусороперерабатывающий комплекс построят в Выборгском районе Ленобласти. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Выборгском районе Ленобласти появится современный комплекс по переработке отходов (КПО) «Островский». Строительством занимается «Невский экологический оператор». Подготовительные работы на площадке начались накануне, 5 июля. А полностью открыть КПО планируют в конце 2024 года. Об этом рассказали в пресс-службе правительства Ленобласти.

Будущее предприятие сможет обеспечить глубокую сортировку отходов, благодаря чему они получат вторую жизнь. На площадке разместят зону НИОКР, где специалисты будут исследовать новые методики переработки, в том числе, пиролиза. Также на территории комплекса сделают линию сортировки, закрытый участок компостирования, зону для прессовки и упаковки, участок производства RDF-топлива и площадку для отходов, которые нельзя переработать.

- Сегодня отходы, образующиеся в городе, направляются на размещение в область, и альтернативы этому нет. Начало подготовительных работ по строительству КПО «Островский» - еще один шаг на пути к современной мусороперерабатывающей инфраструктуре, - отметила председатель комитета по обращению с отходами Ленобласти Анастасия Кузнецова.