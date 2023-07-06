Родители с ночи стояли в очереди у школ Петербурга, чтобы записать детей в первый класс

Две сотни родителей собрались у конфликтной комиссии Приморского района Петербурга, чтобы записать детей в первый класс. Фото: t.me/Megapolisonline

В конце июня закончился первый этап зачисления детей в первые классы. Тогда места получили льготники и те, кто проживает на закрепленной к школе территории. Второй этап стартовал 6 июля и сотни родителей собрались у школ. Например, утром у конфликтной комиссии Приморского района в очереди стояло 211 человек. Этим делятся петербуржцы в социальных сетях.

- На 8:45, 211 человек записаны в очередь в конфликтную комиссию Приморского района, для зачисления в первый класс, - написали в Telegram-канале «Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер».

Согласно данным из открытых источников, комиссия начинает прием с 10 утра. Но, как пишут горожане в социальных сетях, некоторые родители начали занимать очередь еще ночью, другие подтянулись к пяти утра.

Отметим, что во время второго этапа родители могут попросить место в любой школе города независимо от места регистрации ребенка. Однако зачислить детей в первый класс могут только при наличии свободных мест. Поэтому дата подачи заявления играет большое значение.