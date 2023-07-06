Двое подростков разбили лбы об Дворцовый мост во время прогулки на теплоходе. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Прогулка на теплоходе закончилась для двух подростков госпитализацией в больницу. Двое 17-летних друзей ударились лбами о Дворцовый мост. Мальчишек госпитализировали в Детскую больницу №2. Это произошло 4 июля. Об инциденте сообщает АН «Оперативное прикрытие».

- Парни получили травмы головы при весьма необычных обстоятельствах. Оба около 16:30 плыли на теплоходе по Неве и ударились головами о конструкцию Дворцового моста, - рассказал источник.

Происшествие случилось напротив дома на Университетской набережной. В больнице парней осмотрели, оказали помощь и отправили домой. Сейчас их жизни и здоровью ничего не угрожает.

Напомним, мужчина избил незнакомца стеклянными бутылками на набережной Обводного канала, чтобы отобрать банковскую карту.