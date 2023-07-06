9-летняя девочка сломала позвоночник на батуте в Петербурге. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Девятилетняя девочка попала в больницу после развлечений в парке аттракционов на проспекте Энгельса. 5 июля в 21:30 ребенка привезли в Детскую больницу №2. Врачи обследовали школьницу и выяснили, что у малышки перелом тела девятого грудного позвонка. Об этом сообщает АН «Оперативное прикрытие».

- По словам родителей, накануне около 20 часов в парке развлечений Joki Joya на проспекте Энгельса девочка во время прыжков на батуте упала на ягодицу, - рассказал источник.

После оказания помощи, девочку отпустили домой. Родители забрали ребенка, несмотря на состояние средней степени тяжести.

Напомним, двое 17-летних подростков расшибли лбы об Дворцовый мост во время прогулки на теплоходе. Им тоже понадобилась помощь врачей.