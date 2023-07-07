Мужчина развращал 6-летнего мальчика на детской площадке в Петербурге. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Неизвестный мужчина приставал к шестилетнему мальчику на детской площадке в Невском районе. Мама ребенка обратилась к сотрудникам правоохранительных органов. Она рассказала, что преступник домогался ее сына вечером 6 июля. Об этом сообщает АН «Оперативное прикрытие».

- Мужчина трогал ребенка за ноги около 14:30. Это происходило на детской площадке во дворе дома на Народной улице, - рассказал источник.

Сотрудники полиции пытались разобраться в ситуации, но подтвердить случившееся – сложно, потому что во дворе нет камер видеонаблюдения. Сейчас специалисты решают вопрос о возбуждении уголовного дела.

Напомним, накануне пятилетняя девочка упала с лестницы в Ленобласти и получила серьезную травму. Малышка сильно ударилась головой об пол.