Пятилетняя девочка получила тяжелую травму из-за падения с лестницы на даче в Ленобласти

Пятилетняя девочка попала в больницу после падения с лестницы на даче в Ленобласти. Фото: Артем КИЛЬКИН

Мать с пятилетней дочкой проводили время в коттеджном поселке «Павловская Слобода» в Гатчинском районе Ленобласти. Но вечером 5 июля произошел несчастный случай. Маленькая девочка оказалась у лестницы, оступилась и повалилась вниз со второго этажа. Ее в тяжелом состоянии госпитализировали в больницу. Об этом пишет АН «Оперативное прикрытие».

- По предварительным данным, около 22 часов на даче по недосмотру матери пятилетняя малышка оступилась и упала с лестницы второго этажа, ударившись головой об пол, - передает источник.

По информации издания, семья не полная, живет в Пушкинском районе Петербурга и считается благополучной.

Ранее spb.kp.ru сообщал, что девятилетняя девочка сломала позвоночник на батуте в Петербурге. Ее отвезли в больницу, но родители забрали ребенка домой, несмотря на состояние средней степени тяжести.