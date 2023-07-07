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НовостиОбщество7 июля 2023 7:41

В тоннеле дамбы в Петербурге на пять дней введут ограничение на движение машин

В это время специалисты будут проводить ремонтно-восстановительные работы
Ангелина ВАЙГЕЛЬ
Из-за дорожных работ с 10 по 14 июля ограничат движения в тоннеле дамбы в Петербурге.

Из-за дорожных работ с 10 по 14 июля ограничат движения в тоннеле дамбы в Петербурге.

Фото: Олег ЗОЛОТО

С 10 по 14 июля в тоннеле судопропускного сооружения С-1 комплекса защитных сооружений Петербурга от наводнений введут ограничение на движение транспорта. Это нужно для того, чтобы провести плановые ремонтно-восстановительные работы. Об этом предупредили в пресс-службе ФКП «Дирекция КЗС Петербурга Минстроя России».

10 и 11 июля ограничения будут действовать в транспортном отсеке Невской стороны (внутреннее кольцо), а с 12 по 14 июля – в транспортном отсеке Финской стороны (внешнее кольцо).

- Для ввода и вывода подъемной техники возможна полная остановка транспортного потока перед въездом в тоннель на непродолжительное время, которое по регламенту составляет не более 7-10 минут, - добавили в пресс-службе.

О введенных ограничениях водителей предупредят через сообщения на информационных табло.