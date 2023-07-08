Жительница Ленобласти получила травму головы во время водной прогулки. Фото: Олег ЗОЛОТО

Вечерняя прогулка на теплоходе обернулась не особо приятными последствиями для жительницы Ленинградской области. Женщина решила покататься на в акватории области. И получила травму головы. Об этом сообщили сотрудники аварийно-спасательной службы региона.

– На пульт специалистов поступило обращение. Спасатели отряда города Шлиссельбург оперативно прибыли и оказали помощь пострадавшей, – уточнили в пресс-службе поискового отряда.

Они уточнили, что женщину после всех необходимых и проведенных манипуляций доставили на берег. Но местная жительница от вынужденной госпитализации отказалась. Как именно ей удалось травмироваться, пока что остается загадкой.

Ранее spb.kp.ru писала, что двое детей пострадали в массовом ДТП на Ленинградской улице. Мальчиков 9 и 14 лет госпитализировали в одну из больниц Петербурга.