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НовостиПроисшествия7 июля 2023 23:11

Жительница Ленобласти получила травму головы во время водной прогулки

От госпитализации пострадавшая отказалась
Элеонора КУРЮМОВА
Жительница Ленобласти получила травму головы во время водной прогулки.

Жительница Ленобласти получила травму головы во время водной прогулки.

Фото: Олег ЗОЛОТО

Вечерняя прогулка на теплоходе обернулась не особо приятными последствиями для жительницы Ленинградской области. Женщина решила покататься на в акватории области. И получила травму головы. Об этом сообщили сотрудники аварийно-спасательной службы региона.

– На пульт специалистов поступило обращение. Спасатели отряда города Шлиссельбург оперативно прибыли и оказали помощь пострадавшей, – уточнили в пресс-службе поискового отряда.

Они уточнили, что женщину после всех необходимых и проведенных манипуляций доставили на берег. Но местная жительница от вынужденной госпитализации отказалась. Как именно ей удалось травмироваться, пока что остается загадкой.

Ранее spb.kp.ru писала, что двое детей пострадали в массовом ДТП на Ленинградской улице. Мальчиков 9 и 14 лет госпитализировали в одну из больниц Петербурга.