Мигрант развращал 13-летнюю девочку на улице в Петербурге.
Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)
Сотрудники полиции в Петербурге поймали мигранта, который домогался 13-летней девочки. Все происходило вечером 7 июля в Калининском районе на проспекте Науки. Об этом сообщает АН «Оперативное прикрытие».
- Шестиклассница сама пришла в отдел полиции и рассказала о произошедшем. По ее словам, мигрант совершал в отношении нее развратные действия, - рассказал источник.
В итоге сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемого по горячим следам. Им оказался 20-летний мужчина, который приехал в Петербург из Таджикистана. Специалисты решают вопрос о возбуждении уголовного дела.
Напомним, накануне петербурженка пыталась утопить собственного четырехлетнего сына из-за ссоры с возлюбленным. Ребенка отдали отцу, а женщину отправили в психиатрическую клинику.