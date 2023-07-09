Мигрант развращал 13-летнюю девочку на улице в Петербурге. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Сотрудники полиции в Петербурге поймали мигранта, который домогался 13-летней девочки. Все происходило вечером 7 июля в Калининском районе на проспекте Науки. Об этом сообщает АН «Оперативное прикрытие».

- Шестиклассница сама пришла в отдел полиции и рассказала о произошедшем. По ее словам, мигрант совершал в отношении нее развратные действия, - рассказал источник.

В итоге сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемого по горячим следам. Им оказался 20-летний мужчина, который приехал в Петербург из Таджикистана. Специалисты решают вопрос о возбуждении уголовного дела.

Напомним, накануне петербурженка пыталась утопить собственного четырехлетнего сына из-за ссоры с возлюбленным. Ребенка отдали отцу, а женщину отправили в психиатрическую клинику.