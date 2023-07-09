Мигрант приставал к 10-летней девочке в садоводстве в Ленобласти. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Полицейские в Ленобласти задержали 39-летнего мигранта, которого подозревают в развращении 10-летней девочки. К сотрудникам обратилась бабушка ребенка. Она объяснила, что все произошло 6 июля в продовольственном магазине. К девочке приставал продавец. Об этом сообщает АН «Оперативное прикрытие».

- Девочка приехала к бабушке из Москвы на каникулы. Она находилась на даче в садоводстве, - рассказал источник.

Сотрудники правоохранительных органов поймали подозреваемого мужчину, который приехал в регион из Узбекистана. Возбуждено уголовное дело по статье о насильственных действиях сексуального характера. Мигранта поместили в изолятор временного содержания.

Напомним, накануне другой мигрант приставал к 13-летней школьнице. Девочка сама рассказала обо всем полицейским. Подозреваемого задержали.