Петербуржец развращал детей в интимных переписках. Фото: Артем КИЛЬКИН

Машиниста из Петербурга подозревают в развращении маленьких детей. 54-летний мужчина переписывался со школьниками на интимные темы. У одного ребенка он просил обнаженные фотографии, а другому – отправил свое голое фото. Об этом сообщает АН «Оперативное прикрытие».

- Следственный комитет возбудил уголовное дело о развратных действиях в отношении несовершеннолетних, - рассказал источник.

9 июля мужчину задержали на улице Комсомола, прямо рядом с местом работы на Финляндском вокзале. Машинист во всем признался. Теперь ему остается ждать расследования и суда.

Напомним, двое мигрантов приставали к 12-летней девочке на пляже в Петербурге. Школьница рассказала обо всем спасателю, а тот позвонил в полицию.