Молодой парень и пенсионерка попали под поезд в Петербурге и остались живы

Два человека пострадали на ж/д путях в Петербурге. Фото: Артем КИЛЬКИН

За один день, 9 июля, в Петербурге два человека пострадали от поезда. Теперь некоторое время они проведут в больнице. В обстоятельствах травмирования горожан разбираются следователи. Об этом сообщает пресс-служба Западного межрегионального следственного управления на транспорте СКР.

Первый инцидент произошел на ж/д переезде станции «Старая деревня». 23-летний парень переезжал пути на велосипеде на красный сигнал светофора. В это время мимо проходил поезд. Молодой человеке получил травмы. Его на карете скорой помощи увезли в больницу.

Другой пострадавшей оказалась 75-летняя женщина. Все произошло на 32 километре станции «Белоостров». Пенсионерка переходила ж/д пути в неположенном месте и получила травмы от движущегося поезда. Ее также доставили в больницу.

- Следователями проведены осмотры мест происшествий, назначены необходимые экспертизы, организован комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств, причин и условий произошедшего, - добавили в пресс-службе.