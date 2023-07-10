Девушка вылетела в кювет на автомобиле в Ленобласти и погибла. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Сотрудники полиции в Ленобласти проводят проверку после смертельной аварии в Кингисеппском районе. ДТП случилось в ночь на 10 июля на автодороге А-180. Погибла 21-летняя девушка, которая управляла автомобилем «Шевроле». Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

- Женщина на машине вылетела в кювет. В результате ДТП водитель легкового автомобиля от полученных телесных повреждений скончалась на месте происшествия, - говорится в сообщении регионального ведомства.

Сотрудники правоохранительных органов проводят проверку и устанавливают все детали случившегося.

Напомним, накануне в ДТП пострадали трое человек, одна женщина погибла. Водитель скрылся с места происшествия, его ищут полицейские.