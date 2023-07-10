Полгода исправительных работ получил житель Петербурга за удар пультом по подруге

Мужчина получил полгода исправительных работ за удар пультом по подруге в Петербурге. Фото: Олег ЗОЛОТО

Житель Петербурга вечером 5 декабря 2022 года поссорился с подругой в квартире по Колпинскому шоссе. Словами решить конфликт он не смог, поэтому схватил пульт от телевизора и ударил им девушку по лицу. Та обратилась в полицию. За это мужчине назначили полгода исправительных работ. Также с него будут удерживать 5% из зарплаты в доход государства. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Такое наказание мужчине объясняется тем, что он уже дважды был судим за преступления насильственного характера. И в момент, когда все произошло, он все еще не отработал 280 часов обязательных работ.

- То есть когда он имел судимость за преступления насильственного характера, находясь в квартире дома 75 по Колпинскому шоссе, в результате внезапно возникшего конфликта с потерпевшей, нанес ей один удар пультом от телевизора в область левой брови, чем причинил девушке физическую боль и телесные повреждения, - говорится в сообщении.

Отмечается, что мужчина признал свою вину.