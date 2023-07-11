Мужчину, месяц прятавшего в бочке тело задушенной девушки, арестовали в Новгороде. Фото: СОЦСЕТИ

В Великом Новгороде арестовали мужчину, который жестоко убил свою девушку и целый месяц прятал ее тело в бочке на балконе. Труп 23-летней убитой нашли только 7 июля. Задержанный горе-любовник во всем признался и объяснил, что поступил так, потому что боялся, что возлюбленная узнает про измены.

- По версии следствия, в начале июня 2023 года в ходе ссоры, обвиняемый ручкой от сумки задушил свою сожительницу. Спустя несколько дней, мужчина спрятал тело девушки в бочку и вместе со своим знакомым вынес тело на балкон, при этом он пояснил что в бочке находятся удобрения, - говорится в сообщении пресс-службы регионального СК.

Почти сразу после убийства мужчина переехал к той самой девушке, с которой периодически изменял на тот момент нынешней возлюбленной. Возбуждено уголовное дело по статье об убийстве. Преступника заключили под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.