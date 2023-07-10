«Засунул носок в рот, чтобы не хрипела»: Как убивали девушку, тело которой нашли в бочке на балконе в Новгороде

Жестоко задушивший и спрятавший тело подруги в бочку петербуржец признал свою вину. Фото: СОЦСЕТИ

Трагическая эпопея с задушенной ручкой от сумки красавицей Викторией из Великого Новгорода продолжается. В этот раз ее экс-возлюбленный полностью признал свою вину в совершенном убийстве. Кроме того, он продемонстрировал во всех красках, как лишил жизни свою подругу и засовывал ее истерзанное тело в бочку. Об этом рассказали в пресс-службе Следственного комитета России по Новгородской области.

– Я продолжал ее душить, растягивая руки в разные стороны. Рядом лежал носок. Схватил вещь и засунул ей в рот, чтобы избавиться от хрипов. Не останавливаясь, затягивал ручку на шее, – рассказал и продемонстрировал для видео правоохранителям обвиняемый.

Тело девушки нашли спустя месяц на балконе. Фото: СОЦСЕТИ

Но на этом его повесть не завершилась. Мужчина в деталях описал, что «при помощи изоленты придал телу более удобный вид». В сложенному состоянии он затолкан тело своей возлюбленной в бочку, где обычно хранятся удобрения или засаливаются овощи.

По мнению следователей, в июне 2023 года во время ссоры обвиняемый ручкой от сумки задушил свою подругу. Спустя несколько дней, фигурант спрятал тело девушки в бочку и вынес ее на балкон. Окружающим он рассказывал о своем увлечении огородным делом. Спустя месяц парень переехал с квартиры погибшей девушки к новой даме сердца. Там его и задержали сотрудники полиции.