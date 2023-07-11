Пять МФЦ обновят в Петербурге в 2023 году

В Петербурге в 2023 году обновят пять МФЦ. Фото: СПБ ГКУ «МФЦ»

Пять многофункциональных центров (МФЦ) в Петербурге обновят с июля по октябрь 2023 года. Ремонтные работы запланированы в отделениях Кировского, Красносельского, Невского, Петродворцового и Московского районов, которые проработали уже больше 10 лет. Пока они закрыты, часть нагрузки ляжет на другие центры. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

- МФЦ - это простой и удобный способ получить государственные услуги. Они очень востребованы у жителей города. Сейчас мы модернизируем их, чтобы повысить качество предоставления услуг, - отметил губернатор Александр Беглов.

Каждый день МФЦ принимают до 20 тысяч человек. Центры предоставляют различные услуги: меняют паспорт и водительское удостоверение, оформляют пособия и льготы, записывают детей в школы и детсады и прочее.

Поскольку спрос на услуги МФЦ высокий, их необходимо не только обновлять, но и модернизировать. Поэтому каждый год в отделениях проводят плановый ремонт. За последние два года в Северной столице отремонтировали 25 центров. Кроме того, с 2020 года в городе открыли 11 новых МФЦ.