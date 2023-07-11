Прокуратура Ленобласти проверит состояние заброшенного здания из-за гибели 11-летнего мальчика. Фото: Артем КИЛЬКИН

Сотрудники Лужской городской прокуратуры проверят здание, в котором недавно погиб 11-летний мальчик. Напомним, трагические новости облетели Сеть поздним вечером, 10 июля. Тело ребенка нашли в заброшенном доме, придавленное бетонной стеной. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ведомства.

– Правоохранители проводят проверку и устанавливают обстоятельства гибели несовершеннолетнего, – уточнили сотрудники областной прокуратуры.

Вопросы специалисты Городского ведомства в связи с проверкой будут задавать уполномоченными органами и собственниками заброшенного объекта. Правоохранители заинтересовались соблюдением требований законодательства по содержанию постройки и ее эксплуатации. Ход и результаты процессуальной проверки находятся на контроле.

К слову, с начала 2023 года в «ЛизуАлерт» поступило 304 заявки на поиск несовершеннолетних, пропавших в Петербурге и Ленобласти. Розыск шестерых из них завершился статусом «найдены, погибли».