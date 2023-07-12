Девочка-подросток отравилась таблетками в Ленобласти

Девочку-подростка в тяжелом состоянии доставили в больницу в Ленобласти из-за отравления таблетками. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Тихвинской межрайонной больнице спасают 15-летнюю девушку. Ее в тяжелом состоянии госпитализировали ночью 11 июля из дома в деревне Мелегежская Горка. Врачи диагностировали у нее отравление неизвестным веществом. Об этом сообщает АН «Оперативное прикрытие».

- Девушку дома обнаружил отец. Она ему призналась, что выпила смесь таблеток из домашней аптечки, - указывает источник.

Известно, что девочка воспитывается в неполной семье, на учетах не состоит.

Еще один случай отравления произошел днем ранее, вечером 10 июля, в Петербурге в квартире на Шлиссельбургском проспекте. Мать увидела, что ее 14-летняя дочь побледнела, а речь стала заторможенной. Женщина вызвала скорую помощь. Подростка увезли в Детскую больницу №5 имени Филатова. Врачи оценили ее состояние как тяжелое. Сейчас девочке оказывают необходимую медицинскую помощь. Чем она отравилась неизвестно.