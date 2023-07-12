Петербург уступил по уровню зарплат Москве и Камчатке

Петербург оказался на 10 месте в рейтинге регионов по уровню средней зарплаты в России. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Петербург замкнул десятку лидеров в рейтинге по уровню зарплат в России. По данным на 1 мая, средняя зарплата в Северной столице составила 91,9 тысяч рублей. Такие сведения приводятся в рейтинге топ-35 субъектов РФ по кредитоспособности населения, который подготовил Фонд развития гражданского общества, основываясь на данных Центробанка и Росстата.

Самая высокая средняя зарплата оказалась в Чукотском автономном округе – 154,9 тысячи рублей. На втором месте расположилась Москва – 141,9 тысячи рублей. Немного уступает столице Ямало-Ненецкий автономный округ – 138 тысяч рублей.

Далее в рейтинге идет Магаданская область, где жители в среднем получают по 126 тысяч рублей. Следом разместились Ненецкий автономный округ с показателем в 112,8 тысяч рублей, Республика Саха (Якутия) – 107,4 тысячи рублей, Сахалинская область – 105,8 тысячи рублей, Ханты-Мансийский автономный округ – 104,5 тысячи рублей, а также Камчатский край – 103,1 тысячи рублей.

Таким образом, разрыв между девятым и десятым местом по средней зарплате оказался более 11 тысяч рублей.