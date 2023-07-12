График разводки мостов в Петербурге изменится в ночь на 14 и 16 июля из-за подготовки ко Дню ВМФ

График разводки мостов в Петербурге изменят на две ночи из-за подготовки к параду ВМФ. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Петербурге 30 июля на Неве пройдет Главный Военно-Морской парад. Готовиться к этому событию начинают заранее. В связи с проведением репетиции в ночь на 14 и 16 июля изменят график разводки Дворцового, Троицкого, Литейного и Благовещенского мостов. Об этом сообщает комитет по развитию транспортной инфраструктуры Петербурга.

- Литейный мост будет разведен с 01:40 до 06:00, Троицкий мост - с 01:20 до 06:00, Дворцовый мост будет разведен дважды - с 01:10 до 02:50 и с 03:10 до 06:00, Благовещенский мост разведут тоже два раза - с 01:25 до 02:45 и с 03:10 до 06:00, - уточнили в ведомстве.

Водителям напоминают, что запрет на движение после наведения переправы могут продлить до 15 минут. Отмечается, что указанный график лишь предварительный и его еще могут изменить в день проведения мероприятий.