Спасатели реанимировали двух подростков, чуть не утонувших на Верхнем Суздальском озере в Петербурге

Двое подростков чуть не утонули на озере в Петербурге. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Группа подростков ближе к вечеру 13 июля собралась на берегу Верхнего Суздальского озера в Петербурге, чтобы покупаться. Однако отдых едва не закончился трагедией. 12-летняя девочка и 15-летний мальчик начали тонуть. На помощь к ним пришли спасатели. Когда подростков достали из воды, они были уже на грани смерти. Медикам пришлось их реанимировать. А затем детей экстренно увезли в больницу. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС Петербурга.

- На Верхнем Суздальском озере едва не утонули двое детей! Обоих извлекли из воды спасатели. После проведенных на берегу реанимационных действий, подростки госпитализированы, - говорится в сообщении.

Напомним, что с начала года в Ленинградской области из-за происшествий на воде умерли 35 человек. Из них 17 взрослых и четыре ребенка погибли с начала летнего сезона. В большинстве случаев жизнь людей прерывается как раз во время купания.