В Ленобласти согласовали фасады музея «Прорыва блокады». Фото: t.me/lenobladminka

Архитекторы Ленинградской области уже согласовали облик нового павильона музея «Прорыв блокады Ленинграда». Появится памятник Великой Отечественной войне появится в Кировском районе. Специалисты и власти региона планируют разместить в северной стороне от главного здания музея. Об этом рассказали в пресс-службе правительства области.

– Новый комплекс посвятят работе поисковых отрядов, – рассказали в пресс-службе областной администрации.

Около павильона оформят масштабные и красивые зеленые насаждения, а также детально проработают благоустройство. Музей сможет похвастаться открытыми экспозициями, которые тематически свяжут новый павильон с уже существующей частью комплекса.

Ранее spb.kp.ru писала, что креативное пространство «Вата» открылось в Петербурге 4 июня. Новое место притяжения появилось в парке «Охта-Оккервиль» в Красногвардейском районе города.