Бизнесмен надругался над шестилетней девочкой в Петербурге

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Полицейские в Петербурге задержали индивидуального предпринимателя, которого подозревают в домогательствах до шестилетней девочки. В полицию обратилась мама ребенка. Она рассказала, что 33-летний мужчина совершил насильственные действия в отношении ее дочери. Об этом сообщает АН «Оперативное прикрытие».

- По словам матери, это произошло зимой 2023 года в квартире на проспекте Просвещения. Жилье принадлежит подозреваемому, - говорится в сообщении источника.

Бизнесмена поместили в изолятор временного содержания. Тем временем, сотрудники правоохранительных органов решают вопрос о возбуждении уголовного дела. Известно, что для мужчины это не первое привлечение к ответственности. Он уже отбывал наказание за побои и дважды – по статье о наркотиках.

Напомним, в Ленобласти пара сожителей устроили в своем частном доме нарколабораторию. В итоге, ее нашли полицейские. Подозреваемых задержали, возбуждено уголовное дело.