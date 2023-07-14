Мигрант развращал 13-летнюю девочку в Петербурге

Мужчину задержали сотрудники полиции. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Гражданина Армении подозревают в развращении 13-летней девочки в Петербурге. К полицейским обратилась мама ребенка. Она рассказала, что 18-летний парень совершал развратные действия в отношении дочери в декабре прошлого года. Все происходило в его квартире. Об этом сообщает АН «Оперативное прикрытие».

- Парень приводил школьницу к себе домой в квартиру на Английском проспекте, - рассказал источник.

Возбуждено уголовное дело по статье о развратных действиях. Молодого человека отправили в изолятор временного содержания.

Напомним, ранее бизнесмена из Петербурга заподозрили в том, что он надругался над шестилетней девочкой. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Мужчина уже привлекался к уголовной ответственности по другим статьям.