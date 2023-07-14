Машину с набитым сигаретами запасным колесом задержали на границе Ленобласти

300 пачек сигарет нашли в запасном колесе машины на границе Ленобласти и Финляндии. Фото: пресс-служба СЗТУ

Интересную находку сделали сотрудники таможенного поста МАПП Брусничное на границе Ленобласти и Финляндии. В одном из выезжающих автомобилей запасное колесо оказалось полностью набито сигаретами. Об этом рассказали пресс-службе Северо-Западного таможенного управления.

На спрятанную в машине табачную продукцию указало поведение служебной собаки. Тогда сотрудники решили осмотреть запасное колесо, которое было закреплено под днищем авто. Разрезав шину, таможенники увидели внутри 300 пачек сигарет.

- Со слов водителя, он спрятал сигареты, чтобы провезти их через границу: в Финляндию больше одного блока ввозить нельзя, а их стоимость на территории Евросоюза очень высокая. Мужчина пояснил, что перед поездкой разбортировал запасное колесо, положил в него сигареты, далее собрал колесо, накачал его и установил на свое место, - передает пресс-служба.

Водитель признал, что нарушил закон. На него завели административное дело о сокрытии товаров от таможенного контроля путем использования тайников.