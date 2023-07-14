Четыре моста в Петербурге разведут днем 19 и 23 июля в рамках репетиции парада ВМФ

Мосты в центре Петербурга разведут из-за репетиций парада ко Дню ВМФ. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Репетиция Главного военно-морского парада состоится в акватории реки Невы днем 19 и 23 июля. В связи с этим жители и гости Северной столицы смогут увидеть развод сразу четырех мостов, не дожидаясь ночи. Соответствующую информацию предоставила пресс-служба Комитета по развитию транспортной инфраструктуры города.

Как стало известно, мероприятие пройдет в период с 11:00 до 12:15. В это время будет перекрыто движение по Литейному, Дворцовому, Троицкому и Благовещенскому мостам.

- График разводки мостов во время самого Главного Военно-морского парада будет опубликован после проведения всех репетиций, - указано в сообщении.

В темное время суток переправы продолжат работать в штатном режиме. При этом ранее появились сведения о проведении аналогичных подготовительных мероприятий в ночь на 14 и 16 июля. На этом фоне петербуржцев предупредили об изменениях в графике работы мостов в центре Северной столицы.